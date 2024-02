Struber: „Enttäuschung ist schon sehr, sehr groß“

Gerald Scheiblehner (BW-Linz-Trainer):

„Begonnen hat das Spiel mit einem irregulären Tor, das leider über den VAR nicht überprüft werden konnte. So einen Rückstand wegzustecken spricht für den Geist in der Mannschaft. Vielleicht war es sogar gut, Salzburg hat sich ein bisschen in Sicherheit gefühlt. Es gibt immer kuriose Dinge im Fußball. Das Gute ist: Wenn man in der sechsten Sekunde ein Tor bekommt, hat man noch genügend Zeit. Ich glaube, dass wenige Mannschaften nach so einem frühen Rückstand gegen eine Topmannschaft so eine Leistung abliefern. Man kann schon sagen, dass es begeisternd war. Wir haben das Spiel unglaublich angenommen. Ich habe vor dem Spiel daran geglaubt und jetzt bin ich schon stolz, wie sie es umgesetzt haben.“