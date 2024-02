Gemeinnützige dominieren weiterhin den Markt

Gemeinnützige beherrschen den Markt im Burgenland wie sonst nirgendwo

„Die Preise hingegen haben sich im Burgenland im letzten Jahr im Trend leicht negativ entwickelt auf 4.405 Euro pro Quadratmeter“, erläutert Bosak. Besonders auffallend: Die gemeinnützigen Wohnbauträger errichten mit 84 Prozent mehr als drei Viertel aller Neubauwohneinheiten, was österreichweit ein Rekord ist. Diese Präsenz zeigt sich in allen Regionen. In den Bezirken Mattersburg, Oberpullendorf und Güssing beträgt der Anteil sogar fast 100 Prozent. Nur in der Stadt Eisenstadt errichten Gewerblichen mit rund 30 Prozent relativ viel. Der Großteil der Neubauten findet im Bezirk Neusiedl am See, in der Stadt Eisenstadt sowie in den Bezirken Oberwart, Mattersburg und Eisenstadt-Umgebung statt. „Hier spielt sicher die Nähe zu Wien und die daraus resultierende Nachfrage eine große Rolle“, gibt Bresich zu bedenken.