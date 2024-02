Wenn das Land helfen muss, weil Miete zu hoch ist

Dass das Unterstützungsangebot auf eine große Nachfrage trifft, zeigen die Zahlen: So haben im Vorjahr exakt 9313 Haushalte mit insgesamt 17.819 Personen Wohnbeihilfe bezogen. Daraus lasse sich ablesen, dass die Wohnbeihilfe ein „wichtiges und bewährtes Instrument zur Bewältigung der Wohnkostenbelastung“ sei, so der zuständige Landesrat Marco Tittler (ÖVP). Was sich daraus ebenfalls ablesen lässt: Die Kosten für das Grundbedürfnis Wohnen sind in Vorarlberg im Verhältnis zu den Einkommen schlicht zu hoch. Das Wohnpaket des Landes mag zwar die Auswirkungen lindern, nachhaltige Lösungen bringt es aber nicht.