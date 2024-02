Valerie Fritsch: „Gewalt bleibt so oft unsichtbar“

Frau Fritsch, Sie haben mit „Zitronen“ ein Buch über Gewalt geschrieben, wie kam es dazu?

Es ist dazu gekommen, weil mir selbst das Thema so fremd und fern war. Ich hatte das Glück in einer zärtlichen Familie aufzuwachsen, die zwar spektakulär schwierig ist, aber in der es diese Formen der psychischen und physischen Gewalt nicht gibt. Aber es gibt auch in Österreich so viele Gewalttaten, vor allem gegen Kinder und Frauen, die so oft unsichtbar bleiben, dass man fast von einer Welt hinter der Welt sprechen kann. Es ist erschreckend, wie viele ungeschützte Räume es gibt - vor allem in Beziehungen und Familien. Gerade bei den Liebsten, wo man eigentlich Zuflucht suchen sollte, liegt oft die größte Bedrohung. Darüber wollte ich schreiben.