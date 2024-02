Dem Blau-Weiß-Chef ist kein Weg zu weit

Der Pinzgauer, der unter anderem bei Admira, Austria Wien und Rapid spielte, will so nah wie möglich an der Mannschaft dran sein und nutzt großteils sein Büro am Trainingsgelände der Blau-Weißen. Kaum eine Einheit verpasst er, Spiele lässt er sowieso nicht aus. „Ich möchte eine gute und faire Einschätzung haben. Nur die 90 Minuten am Wochenende – auch, wenn die am wichtigsten sind – reichen dafür nicht.“