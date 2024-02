FPÖ für Securities, NEOS will Geldstrafen

Schüler, die Hinrichtungen nachspielen, Lehrer, die Schleier beim Elternabend geschenkt bekommen oder 13-Jährige, die ihre Mitschüler mit einem Stanleymesser verletzen. Nur ein paar der Vorfälle, die sich in den letzten Monaten in Wiener Klassenzimmer ereignet haben. Grund genug für Maximilian Krauss von der FPÖ, „Sicherheitsteams“ an Schulen zu fordern. Aber auch der Wiener Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) lässt aufhorchen und will Geldstrafen für muslimische Väter, die „mit weiblichen Lehrpersonen nicht sprechen“.