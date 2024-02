„Die Handbremse fährt die ganze Zeit mit“

„Der Ofi ist ein gscheiter Bursch“, Konstanz pro Sinner

Österreichs aktuelles Aushängeschild ist aber Sebastian Ofner (38. in der Weltrangliste). Der Steirer durchlebt auf seiner Südamerika-Tour keine einfache Phase, Melzer erkennt jedoch die Fortschritte des Steirers im vergangenen Jahr. „Der Ofi ist ein gscheiter Bursch“, weiß Melzer, der den 27-Jährigen als stabil einstuft. Tennisbegeisterte sprechen in diesen Tagen aber vor allem über den Südtiroler Jannik Sinner. Der 22-Jährige feiert vor wenigen Wochen in Down Under seinen ersten Grand-Slam-Titel. Ob er der bessere Alcaraz ist? „Definitiv nicht“, legt sich der ÖTV-Sportdirektor fest. Der Spanier hat an einem guten Tag wohl das komplettere Spiel, die Konstanz spricht aber für Sinner. Mehr zum aktuellen Tennis-Geschehen sehen Sie im Video-Interview mit Jürgen Melzer.