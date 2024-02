Größenwahn sorgt für eine unmögliche Mondmission

Caligula will zum Mond - und dafür opfert er einfach alles. Die Beziehung zu seiner Mutter, Freundschaften und schließlich auch die Verankerung in der Realität. Mit seinem ständig wachsenden Bitcoin-Konto biedert er sich bei Elon Musk an, der ihm das Silberne vom Himmel für läppische 28 Milliarden Dollar verspricht.