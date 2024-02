Sorgen um Kult-Trainer: Roy Hodgson im Krankenhaus

Sorgen um Hodgson

Nachdem am Donnerstag vermehrt Berichte über das vorzeitige Aus von Hodgson lanciert wurden, gab der Club bekannt, dass der Coach aufgrund einer Erkrankung nicht an einem Pressetermin teilnehmen könne. Hodgson soll sich demnach bei einer Trainingseinheit schlecht gefühlt haben. Er sei in stabiler Verfassung, habe sich aber ins Krankenhaus begeben, um sich durchchecken zu lassen, verlautbarte Crystal Palace am Abend.