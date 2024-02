Glasner bei Crystal ++ Schwimm-Durststrecke endet

Martin Espernberger sichert sich Edelmetall bei der Schwimm-Weltmeisterschaft, Oliver Glasner landet bei einem Premier League Klub und Sturm Graz will sich gegen Slovan Bratislava eine gute Ausgangslage verschaffen - das und noch mehr sind heute ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 15. Februar.