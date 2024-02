Weiterhin Wirbel um neues Diakonie-Flüchtlingsheim

„Die Anrainer sind vor den Kopf gestoßen. Sie haben vorab überhaupt keine Information über das Projekt erhalten“, so lautete Ende Jänner die Kritik betroffener Bewohner, als die Diakonie im Meta-Diestel-Haus in Waiern ein Flüchtlingsheim einzurichten begann. Viele offene Fragen sorgten in der Nachbarschaft für Wirbel, weshalb es am vergangenen Freitag eine Info-Veranstaltung seitens der Diakonie gegeben hat. „Wir nehmen uns Zeit für persönliche Gespräche sowie Ihre Fragen und Anliegen rund um das geplante Flüchtlingsquartier“, hieß es auf der Einladung.