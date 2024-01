Neues Flüchtlingsheim: Anrainer übt Kritik

Schon seit Jahresbeginn kursiert in Feldkirchen das Gerücht, im Stadtteil Waiern im Meta-Diestel-Haus werde ein neues Flüchtlingsheim eingerichtet. Die bisherigen Bewohner des Hauses sind vor Kurzem in eine nahegelegene Unterkunft übersiedelt. Und wie das mit Gerüchten eben so ist, sorgten die Pläne der Diakonie für Wirbel bei (zumindest) einem Anrainer, der sich daraufhin an die Medien wandte: „Die Anrainer sind vor den Kopf gestoßen, erhielten vorab keine Information.“