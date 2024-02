Feuer! Trotz Explosionen Nachbargebäude gerettet

Nicht nur heiß, sondern auch explosiv gestaltete sich der Einsatz für die Feuerwehren in Eisenreichs, Gemeinde Pfaffenschlag im Bezirk Waidhofen an der Thaya. Eine Scheune, in der legal Waffen und Munition gelagert wurden, stand in dem Dorf mit etwa 50 Einwohnern in Vollbrand.