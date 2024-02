Kampfansagen

Die Zeit der Geheimnisse ist vorbei, fast täglich präsentieren die Teams ihre Boliden für die in zwei Wochen beginnende Formel-1-Saison. Vor der 75. Weltmeisterschaft sagt die Konkurrenz Überflieger Max Verstappen den Kampf an. „Unser neues Auto ist ein Schritt nach vorne“, verspricht Ferraris Charles Leclerc. Lewis Hamilton hofft in seiner letzten Mercedes-Saison auf seinen ersten Sieg seit 2021. Der 39-jährige Brite ballt die Faust - er fühlt sich so fokussiert und motiviert wie nie zuvor.