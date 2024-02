Genusstour mit grandiosem Weitblick

Ein „Amselwald“ und imposante Ausblicke

Auf der Vorarlberger Seite gibt es drei Aufstiegsvarianten zur Feldkircher Hütte: von Frastanz über Amerlügen in rund eindreiviertel Stunden, von Feldkirch über Felsenau und Fellengatter in zwei Stunden und die Route ausgehend vom Hüttenparkplatz in Amerlügen, die nur rund 45 Minuten in Anspruch nimmt. Bei letzterer Variante führt ein schmaler Pfad teilweise steil ansteigend über mehrere Serpentinen durch den Wald. Zwischendurch lässt sich durch die Baumreihen ein schöner Ausblick Richtung Bazora-Alpe und Walgau erhaschen. Wenige Meter unter dem Naturfreundehaus tritt man schließlich aus dem Wald. Von der Terrasse der Hütte bietet sich ein grandioser Weitblick auf den Walgau und das Große Walsertal sowie das Rheintal.