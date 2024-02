„Lückenbüßer“ stoppte Erfolgslauf der Kreisky-SPÖ

Der graue, wolkenverhangene Himmel an diesem ersten Adventsonntag des Jahres 1971 passte zur Stimmung, die sich über das Land gelegt hatte. Die gesamte Steiermark befand sich in einer Art Schockstarre. „Landesvater“ Josef Krainer I. war bei der Jagd in Allerheiligen völlig überraschend verstorben und stürzte die Volkspartei damit in eine existenzielle Krise.