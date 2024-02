„Nachbar in Not“: „Brauchen mehr Geld für Ukraine“

Am 24. Februar ist es genau zwei Jahre her, dass der russische Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen hat - und bis heute andauert. Und seit fast zwei Jahren leben die Menschen in der Ukraine im Ausnahmezustand. Ganze Städte liegen in Schutt und Asche, Familienmitglieder sind tot, verletzt oder auf der Flucht. Eine Generation wächst im Krieg auf, begleitet von Angst und Ungewissheit.