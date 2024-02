Sohn (8) vergewaltigt: Keine Haft für Staatsanwalt

Kind gewaltsam zu Oralsex gezwungen

Danach drückte M. sein Geschlechtsteil in das Gesicht des Buben und nötigte ihn gewaltvoll zum Oralsex. Als ihn seine Ehefrau am nächsten Morgen mit den Vorwürfen des Sohnes konfrontierte, gab er vor, sich an nichts erinnern zu können. Er fuhr schließlich in die Arbeit und zeigte sich bei seinem Vorgesetzten an. Nach einer Krankschreibung wurde er in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Seine Gattin ließ sich von ihm scheiden.