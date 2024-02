ÖFB fixiert letzte Testspiele vor der EURO

Österreichs Fußball-Nationalteam testet im unmittelbaren Vorfeld der Europameisterschaft in Deutschland gegen Serbien und die Schweiz. Die Mannschaft von Ralf Rangnick hat am 4. Juni (20.45 Uhr) im Wiener Ernst-Happel-Stadion Serbien zu Gast und schließt das Testprogramm am 8. Juni (18.00 Uhr) in St. Gallen ab.