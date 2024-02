Lokale, über die man spricht: Glasswing Restaurant

Ein „Wohnzimmer an der Ringstraße“ will das Restaurant GLASSWING im Erdgeschoß des Wiener Luxushotels Amauris sein. Tatsächlich ist es ein Salon mit großen Panoramafenstern, vor denen Passanten flanieren und gelegentlich die Badner Bahn um die Ecke biegt. Und ein Raum mit Blick in die offene Küche, wo Chef de Cuisine Alexandru Simon und sein Team mit ruhiger Hand kreative und aromenstarke Gerichte von hoher Raffinesse zubereiten. Wer à la carte bestellen will, kann etwa zu Steirerhuhn mit Stabmuscheln und Grünem Paprika (34 €) greifen, oder zu Kalbsbries mit Weinbergschnecken und Knoblauchblüten (59 €). Doch die Handschrift des Chefs wird beim Sieben-Gang-Menü (190 €) deutlicher sichtbar. So umhüllt er eine Jakobsmuschel mit aufgeschäumtem grünem Curry, bedeckt sie mit geschmorten Wirsingblättern und gibt eine Sardellen-Pinienkern-Mayonnaise bei. Steinbutt liegt auf Beurre blanc, deren zarte Säure mit Spinatcreme farblich wie geschmacklich kontrastiert. Drei Sorten Kaviar (Stör, Saibling, Forelle) steuern einefeinsalzige Note bei. Das knusprige Element kommt paradoxerweise von einem Salatblatt - einem gegrillten Castelfranco. Zwischen dem Fisch- und dem Fleischgang wird noch eine köstliche vegetarische Kreation eingeschoben: Buchweizen auf Senfcreme mit gedörrten Karotten und fermentierter Tomate überzeugt durch das Wechselspiel der Texturen - cremig, knusprig, flüssig und bissfest weich. Eine echte Überraschung! DasFleisch einer gebratenen Wachtel liegt dann auf Erdäpfelrösti, eine Schwarzwurzel-Kichererbsencreme stiftet die gelungene Verbindung. Zum verblüffenden Abschluss gibt’s sozusagen Käse und Dessert in einem, nämlich als Kombination von Birnensorbet mit Topinambur und Pecorino Borgo antico.