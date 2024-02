Das sind die süßesten Pärchen im Tierschutzhaus

Die beiden Hunde „Billy“ und „Eliza“ stammen aus Rumänien und hatten einen schweren Start. Sie wurden als Welpen eiskalt in einem Karton ausgesetzt. „Billy ist durch Elizas offene Art viel mutiger und die beiden kuscheln liebend gern in einem Körbchen“, freut man sich im Tierschutzhaus Vösendorf. Beide Hunde suchen ein gemeinsames Zuhause mit Garten am Land.