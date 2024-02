„Schüler suspendieren, ist kurzsichtig und blöd“

Was ist bloß mit unseren Kindern los? Im vergangenen Schuljahr stieg die Zahl der Suspendierungen um rund 160 an – insgesamt 501 Schülerinnen und Schüler mussten dem Unterricht für 14 Tage fernbleiben. Am massivsten haben die vorübergehenden Ausschlüsse in den AHS und den Sonderschulen zugenommen, in letzterer Schulform gab es einen Anstieg von über 200 Prozent.