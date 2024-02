Ehepaar bittet um Spenden für ihren Gnadenhof

Spendenaufruf von Tierfreunden

Die laufenden Kosten haben die Zizkovskys bisher aus eigener Tasche bezahlt, die Einnahmen aus ihren Immobiliengeschäften sind direkt in den Gnadenhof geflossen. Doch die steigenden Kosten seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine bringen die beiden Tierfreunde jetzt an ihre Grenzen. „Ohne Hilfe stehen wir vor der herzzerreißenden Entscheidung, den Hof verkaufen zu müssen und die Tiere aufzugeben“, erzählt Peter schweren Herzens.