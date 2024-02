Mölzer: „Eine FPÖ ohne Kickl ist ausgeschlossen“

Mölzer weiter: „Die einen sagen, eine Koalition mit der FPÖ kann es geben - nur ohne Kickl. Aber eine FPÖ ohne Kickl ist ausgeschlossen. Die anderen wiederum stellen sonstige Bedingungen. So etwa Bundespräsident ‚Van der Klestil‘, eigentlich ist die FPÖ nun in einer Win-win-Situation.“ Für Eva Glawischnig haben die Grünen noch viel vor: „Etwa im Bereich der Vollspaltböden und in der Senkung der Abhängigkeit von russischem Gas.“