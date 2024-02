Von Zwangsräumung zum neuen Zuhause am Gnadenhof

„Meine Schwester war am Mittwoch am Hof und musste feststellen, dass meine Tiere zu wenig Heu und Futter bekommen!“ Friedrich Zehentmayr sind die Hände gebunden. Aus dem Landeskrankenhaus, wo seine Partnerin am Sonntag das gemeinsame Kind zur Welt gebracht hat, verfolgt er, was zuhause in Saalfelden mit seinen Tieren passiert. Als am Dienstag vergangene Woche Räumungsfirma und Gerichtsvollzieher anrollten und sein Hab und Gut beschlagnahmten (die „Krone“ berichtete), blieben die Tiere in den zugesperrten Ställen am Hof. Ein Saalfeldener Landwirt kümmerte sich in der Zwischenzeit um die drei Pferde, sieben Ziegen und 14 Hühner.