Zehentmayr-Hof in Saalfelden wird zwangsgeräumt!

Seit den frühen Morgenstunden ist auf dem Hof von Friedrich Zehentmayr und seiner Schwester Regina am Schloss Lichtenberg in Saalfelden Trubel: Hausrat, Geräte und Tiere werden ausgeräumt und in weiße Transporter verladen. Die Familie hatte am Dienstag einen Antrag auf Aufschiebung der Räumung gestellt - vergebens. Sessel, Kochgeschirr und einen Kompressor trug eine Räumungsfirma unter der Aufsicht der Polizei aus dem Haus. Das Landesgericht Salzburg beschloss am Dienstag die Räumung in einem eiligen Verfahren.