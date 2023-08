Zwangsräumung: „Was wird jetzt aus mir werden?“

Mittwoch, neun Uhr in Saalfelden. Ein Porsche rollt daher. Es ist der Anwalt der Gegenseite. Der Exekutor betritt kurz darauf mit Polizeieskorte den Hof der Familie Zehentmayr. Oder vielmehr: den ehemaligen Hof. Im Zuge einer Privatinsolvenz hat ihn der Masseverwalter an einen Investor verscherbelt. „Und der ist kein Landwirt“, ärgert sich Friedrich Zehentmayr. Seine Schwester sei zum Verkauf ihres Anteils gedrängt worden. Es handle sich um eine der dubiosen Entscheidungen der Pinzgauer Grundverkehrskommission. Schwerer als der Ärger wiegt aber die quälende Ungewissheit: „Was wird aus mir?“ Für Zehentmayr gibt es keinen Plan B. „Der Hof ist mein Leben. Ich weiß nicht, wo ich hinsoll“, so der gesundheitlich angeschlagene Pinzgauer.