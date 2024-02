Final-Held Haller Sinnbild für irren Afrika-Cup!

„Habe gelernt, negative Dinge nicht mehr so sehr an mich ranzulassen!“

In dieser Saison kam er bisher auf lediglich vier Bundesliga-Partien von Beginn an, Tor schoss der Klub-Kollege von ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer in elf Einsätzen keines. Der verspielte Meistertitel habe ihm mehr Schmerzen bereitet als die Krebs-Diagnose, sagte Haller im Herbst der „Sport Bild“. „Nicht gelungene Situationen oder vergebene Chancen zehren an dir. Man überlegt, was man hätte besser machen können. Ich habe aber vor allem während meiner Krankheit auch gelernt, negative Dinge nicht mehr so sehr an mich ranzulassen.“