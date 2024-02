Stimmenauszählung nun komplett abgeschlossen

Die Auszählung der letzten Briefwahlstimmen der am vergangenen Donnerstag zu Ende gegangenen Arbeiterkammer (AK)-Wahl in Vorarlberg hat das Ergebnis nur sehr geringfügig verändert, Mandatsverschiebungen gab es keine. Stärkste Gruppierung in der AK-Vollversammlung bleibt die ÖVP-nahe Fraktion Christlicher Gewerkschafter (FCG-AK) mit einem Stimmenanteil von 42,3 Prozent. Auf Platz zwei folgt die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) mit 28,1 Prozent.