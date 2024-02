Ärger über geschmacklose Vermisstenanzeige

„Senioren vermisst!“ Montagmorgen tauchte eine ungewöhnliche Vermisstenanzeige in Oberösterreich auf. Gleich mehrere Senioren - konkret ein Mann und zwei Frauen - sollen nach einer Faschingsfeier des Seniorenbundes am Donnerstagabend verschwunden sein. Vor allem die Personenbeschreibung in der Anzeige sorgte für Wirbel ...