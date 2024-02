Familie umgebracht: „Der Teufel hat sie geholt“

In der italienischen Küstenstadt Palermo hat sich am Freitag ein schreckliches Verbrechen zugetragen. Giovanni B. soll seine Frau Antonella Salamone (41) und die beiden Söhne Kevin (16) und Emanuel (5) ermordet haben. Er meldete sich Sonntagfrüh gegen 3 Uhr morgens bei der Polizei: „Ich habe meine Familie umgebracht, ich warte auf euch in Casteldaccia, kommt und holt mich“, zitiert ihn „L‘Unita“.