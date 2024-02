Happy End für viele Stubentiger

Über ein neues Zuhause freuen sich auch die beiden Stubentiger „Mike“ und „Hugo“. Obwohl das gar nicht so einfach war. „Beide Kater sind vorsichtig, zurückhaltend und von schüchterner Natur. In neuer Umgebung verstecken sie sich anfangs und benötigen Zeit zum Auftauen“, schildert von Einem. Vor allem „Hugo“ orientiere sich an „Mike“. Umso schöner die Nachricht, dass die zwei Kater nun zusammen vergeben wurden. Viktoria Graf