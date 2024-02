Jagd nach besten Ferienjobs ist schon fast vorbei

Schichtler gefragt

Ähnlich die Antwort bei der Voestalpine in Linz, wo jährlich etwa 700 Sommer-Jobs für Schüler und Studierende ausgeschrieben werden: „Bewerbungen sind grundsätzlich ab September ratsam.“ Aber vor allem im Schichtbetrieb gibt es immer wieder Nachbesetzungen: „Es werden also noch Bewerber gesucht.“ Und bei der Energie AG sind von 120 Stellen rund 100 schon weg: „Wir suchen aber noch Bewerber für Gmunden und auch für die Außenstellen in Braunau, Wesenufer oder Waldneukirchen, Eferding, Grieskirchen und Rohrbach.“ Bei Greiner-Packaging in Kremsmünster sind von 36 Ferialjobs derzeit auch noch 14 Stellen frei.