NATO-General: „Europa muss sich wappnen“

Putin wolle ein Groß-Russland in den Grenzen der ehemaligen Sowjetunion wiederherstellen, ein russisches Weltimperium, in dem er wie ein Zar herrschen könne, sagte Heusgen. „Sollte Putin den Krieg in der Ukraine nicht verlieren, müssen wir damit rechnen, dass er auch nach der Republik Moldau oder den baltischen Staaten greift.“ Der Frieden in Europa sei keine Selbstverständlichkeit ist. Abschreckung funktioniere nur, wenn sie glaubwürdig ist, so Stoltenberg.