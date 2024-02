„Dieses Duell bleibt spannend bis zum Schluss“

Seit 2013 gibt Bayern in der deutschen Bundesliga den Ton an, greift heuer nach dem zwölften Meistertitel in Folge. Sofern nicht Leverkusen dazwischenfunkt: „Ich wünsche es ihnen absolut, mein Herz schlägt nach wie vor für Bayer“, sagt Ramazan Özcan, der vier Jahre bei der Werkself unter Vertrag stand. Der 39-Jährige sieht auch Gründe für den Machtwechsel: „Bei dem, was sie zeigen, fehlen mir die Superlative.“