„Navi“ am Handy leitet Patienten durch das Spital

App ist nicht notwendig

Als erstes Spital in Österreich nutzt es jetzt ein Navigationssystem, das Besucher vom Parkhaus bis zur jeweiligen Abteilung oder Ambulanz leitet. Der Standort und in der Folge die Route zum exakten Zielort lässt sich mittels Handy über einen QR-Code bestimmen. Eine App ist nicht notwendig. Das „Navi“ ist in die Internetseite des Braunauer Spitals (www.khbr.at/routenplaner) eingebettet.