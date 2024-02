Salzburg-Schicksal könnte im Sommer Sturm drohen

Denn: Im Sommer könnte den Steirern ein Salzburg-Schicksal drohen – die Top-Leute wechseln in eine große Liga. Die Mozartstädter können ein Lied davon singen. Sturm könnte im Sommer ein schmerzhafter Aderlass ins Haus stehen. Trainer Christian Ilzer wird immer öfter mit ausländischen Klubs in Verbindung gebracht, bei Profis wie Prass, Affengruber und Kiteishvili ist der Abgang detto nur eine Frage der Zeit. Und mit Sportchef Andreas Schicker, den Werder Bremen im Visier hat, könnte nach Bullen-Baumeister Christoph Freund (Bayern) ein zweiter Österreicher in der Bundesliga als Sportdirektor fungieren. „Im Fußball hat man oft Angst vor Veränderungen. Doch genau die sind wichtig, um Erfolg zu haben“, hat Schicker keine Befürchtungen, dass alles den Bach runtergehen könnte. „Wir haben in den letzten vier Jahren kaum Veränderungen gehabt. Aber falls im Sommer ein größerer Umbruch passiert, sind wir vorbereitet. Wichtig ist, dass immer ein Gerüst bleibt. Österreich ist nun einmal eine Ausbildungsliga.“ Und Ilzer betont: „Unsere Arbeit ist ja langfristig angelegt. Die Grundfesten des Vereins sind so ausgerichtet, dass er personenunabhängig funktionieren wird.“