Journalistin vermisst ++ „Terror-Bubis“ frei

Der Wagen der bekannten Journalistin und gebürtigen Mühlviertlerin Alexandra Föderl-Schmid soll am Parkplatz des Übergangs Neue Grenze in Simbach (Bayern) gegenüber von Braunau entdeckt worden sein. Darin befanden sich Redaktionsunterlagen der „Süddeutschen Zeitung“. In den letzten Tagen wurden von „Plagiatsjäger“ Stefan Weber Plagiatsvorwürfe gegen Föderl-Schmid erhoben.