18-Jähriger schoss mit Softgun auf eine Taube

Mit einer Softgun wollte ein derzeit arbeitsloser 18-Jähriger der Taubenplage in Innsbruck Herr werden. Er schoss am Frachtenbahnhof gleich mehrmals in die Richtung eines Tieres, traf dieses sogar und verletzte es. Dabei hätte der Angeklagte gar keine Waffe besitzen dürfen. Aufgrund einer anderen Straftat, für die er bereits verurteilt worden war, war nämlich ein Waffenverbot gegen den Innsbrucker verhängt worden.