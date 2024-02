Wegen Handy: Mädchen tritt 84-Jährige ins Spital

Das Handy war am 30. Oktober 2023 auch Auslöser für ein sinnloses Verbrechen. Gemeinsam mit einer Freundin war Deria (Name geändert) gerade mit dem Zug aus Tschechien zurückgekehrt. Sie hatte sich dort die Nägel machen lassen, Ecstasy und Cannabis konsumiert. Am Bahnhof Heiligenstadt streifte das Mädchen - auf ihr Handy schauend - die 84-Jährige. Das Gerät fiel zu Boden, was zu einem massiven Aggressionsausbruch führte.