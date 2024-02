Fußball-Autogramme? Dieser Steirer hat sie alle!

Als ihm sein Vater vor Jahrzehnten Autogramme der damaligen Sturm-Kicker mitbrachte, war die Sammelleidenschaft bei Jörg Heinrich aus Rohrbach bei Hitzendorf geweckt. Bis heute hat der Automatisierungstechniker und Tormanntrainer über 5500 Autogramme von Kickern von Sturm, GAK, DSV Leoben und Co. gesammelt, von den Vierzigerjahren bis heute. „Ich hab nicht nur klassische Autogrammkarten und Pressebilder, sondern auch selbst gestaltete Bilder der Spieler unterschreiben lassen“, so der zweifache Vater. Die Autogramme hat Heinrich in dutzenden Ordnern fein säuberlich gesammelt und auch auf zig Datenträgern digital abgespeichert. „Von Sturm etwa hab ich alle Kader seit den Siebzigern, vom GAK, DSV und Flavia Solva fehlen mir nur wenige.“