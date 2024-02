Polizisten bei „Promille-Einsätzen“ attackiert

Ähnlicher Fall am Wiener Gürtel

Eine weitere „b’soffene G’schicht“ endete am Lerchenfelder Gürtel mit einer Anzeige. Denn dort schlugen Anrainer bei der Polizei Alarm, da zwei schwer betrunkene Frauen am Boden saßen und Fußgänger belästigten. Als Uniformierte eintrafen, schrie eines der Promille-Mädchen (17) diese an und attackiere sie mit Tritten – Anzeige auf freiem Fuß!