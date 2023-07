Vor Zwangsräumung: „Sie nehmen uns Heimat weg“

Er steht schon seit dem 17. Jahrhundert hier, befindet sich seit mehr als 100 Jahren in Familienbesitz: „Mein Vater hat noch Adaptierungsarbeiten gemacht, aber im Grunde ist es schon Jahrhundertealt“, erzählt Friedrich Zehentmayr über sein Zuhause: seinen Bauernhof mit der Adresse Bachwinkl 10, am Fuße des Schloss Lichtenbergs in Saalfelden. In den nächsten Tagen soll der Pinzgauer das Haus geräumt haben. Er spricht vom gerichtlichen Bescheid zur Zwangsräumung: „Am 2. August muss ich draußen sein“, klagt der gesundheitlich angeschlagene Forstmeister und Landwirt.