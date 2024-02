Die Gewalt lauert in den eigenen vier Wänden

Exakt 2785 Annäherungs- und Betretungsverbote wurden im vergangenen Jahr alleine in Niederösterreich ausgesprochen – ein Plus von acht Prozent. Der kontinuierliche Anstieg von häuslicher Gewalt fordert Exekutive wie Opferschutzeinrichtungen gleichermaßen. Besonders wichtig sei daher die „Sensibilisierungsarbeit“, wie Landespolizeidirektor Franz Popp festhält. Im Zusammenhang mit „Gewalt in der Privatsphäre“ wurden 2023 mehr als 18.300 Einsatzstunden aufgewendet. Dafür stünden laut dem Polizeichef 215 geschulte Beamte zur Verfügung, weitere 25 sollen ab Oktober ausgebildet werden.