Staatsoper verwandelt sich wieder in Ballsaal

Pocher und Nero als Konkurrenz zu Presley

Bei den Promi-Gästen hat mit dem deutschen Unternehmer Markus Deussl ein neuer Player das Parkett betreten. In seiner Loge werden Schauspieler Franco Nero, Comedian Oliver Pocher und Barde Heino Hof halten. Zudem kündigte Manager Helmut Werner einen weiteren Gast an, den er am Mittwoch bekannt geben will.