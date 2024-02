Lenkerin übersah Fußgänger am Schutzweg

Ein 67-jähriger Fußgänger war am Montagabend gegen 19.50 Uhr in Hohenems unterwegs und wollte dort die Lustenauer Straße am Schutzweg queren. Zur gleichen Zeit näherte sich auf der Straße eine 19-jährige Frau in ihrem Pkw. Die junge Lenkerin hat den Mann nicht rechtzeitig gesehen, es kam zur Kollision.