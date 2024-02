Abheben bei der letzten Imkerei Raunig Flugshow

Fantastisches Rahmenprogramm

5 Hubschrauber stehen den ganzen Samstag über für Rundflüge in der Jacques Lemans Arena in St. Veit bereit. Erstmals können Interessierte über die Webseite www.flugshow.eu aber nicht nur Hubschrauber-Rundflüge, sondern auch einen Mitflug in einem Kampfjet buchen.