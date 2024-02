Zahnärztekammer warnt: Zu wenig Nachwuchs!

Die Österreichische Zahnärztekammer (ÖZAK) hat am Montag vor Versorgungsengpässen in ihrem Bereich gewarnt. Schon jetzt seien zehn Prozent der Kassenstellen nicht besetzt und in den kommenden Jahren erreiche die Hälfte der Zahnärzte das Pensionsantrittsalter. Der Nachwuchs sieht seine Zukunft häufig anderswo. Die ÖZAK fordert nun Gesundheitsministerium und ÖGK zum Handeln auf.