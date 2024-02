Festspielarchiv an neuem Standort wiedereröffnet

In den letzten drei Monaten wurden 860 Laufmeter Rollregale, zahlreiche Archiv- und Planschränke, ein Tresor und ein Stahlschrank zusammen mit dem gesamten Archivbestand - darunter Fotos, Glasplatten, Skizzen, Entwürfe, Pläne, Bücher, Aufführungsmaterialien, Dokumente, Presseberichte, Protokolle und vieles mehr - in mehr als 1.500 Kisten verpackt und vom Schüttkasten in die neue Dependance des Festspielarchivs in der Neutorstraße 25 umgesiedelt. Dort wurden sie mit Hilfe vieler Mitarbeiter aus allen Festspielabteilungen in den neuen Räumlichkeiten wieder aufgestellt.