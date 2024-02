Beim Stadtball gab diesmal die Jugend den Ton an

Von wegen Oldie-Veranstaltung! So viele junge Besucher und Aktive wie nie zuvor prägten die 13. Auflage des Welser Stadtballs. So sorgten zahlreiche Debütantenpaare des Jungdamen- und Jungherrenkomitees für eine beeindruckende Eröffnung, bei der sie zur Fächerpolonaise von C.M. Ziehrer in den voll gefüllten Ballsaal einzogen.